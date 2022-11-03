Хлопці в трунах і танці зі зміями: у Москві проходить виставка похоронного сервісу
У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" – на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.
Джерело: фоторепортаж Комерсанта
Деталі: Повідомляється, що виставка похоронних товарів та похоронного сервісу "Некрополь-2022" стартувала 1 листопада і триватиме до 3 листопада.
Як видно на фото, на виставці представлені труни, надгробки, обладнання для виробництва пам'ятників і гравіювання.
А також оздоблення, фурнітура та інша продукція меморіальних послуг.
Повідомляється, що на заході, крім ділової частини та представлення продукції, проводяться майстер-класи та конкурси.
Також на тлі трун проходить шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проектом "Преображення"".
Крім того, гостей розважають танцями з дресированою змією.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що в Росії в різних регіонах проводили конкурси зі швидкісного копання та прикрашання могил.