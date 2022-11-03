Хлопці в трунах і танці зі зміями: у Москві проходить виставка похоронного сервісу

Тут і далі фото Комерсанта

У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" – на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.

Джерело: фоторепортаж Комерсанта

Деталі: Повідомляється, що виставка похоронних товарів та похоронного сервісу "Некрополь-2022" стартувала 1 листопада і триватиме до 3 листопада.

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Як видно на фото, на виставці представлені труни, надгробки, обладнання для виробництва пам'ятників і гравіювання.

А також оздоблення, фурнітура та інша продукція меморіальних послуг.

Повідомляється, що на заході, крім ділової частини та представлення продукції, проводяться майстер-класи та конкурси.

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Також на тлі трун проходить шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проектом "Преображення"".

Крім того, гостей розважають танцями з дресированою змією.

Передісторія: