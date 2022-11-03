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Хлопці в трунах і танці зі зміями: у Москві проходить виставка похоронного сервісу

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 11:21
Хлопці в трунах і танці зі зміями: у Москві проходить виставка похоронного сервісу
Тут і далі фото Комерсанта

У Москві кілька днів проходить виставка ритуальних послуг "Некрополь-2022" – на ній представлені останні моделі трун і надгробків, а також новинки похоронного оздоблення, на заході проводять майстер-класи, а всі охочі можуть зробити фото з хлопцем у труні.  

Джерело: фоторепортаж Комерсанта

Деталі: Повідомляється, що виставка похоронних товарів та похоронного сервісу "Некрополь-2022" стартувала 1 листопада і триватиме до 3 листопада. 

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Як видно на фото, на виставці представлені труни, надгробки, обладнання для виробництва пам'ятників і гравіювання. 

 

А також оздоблення, фурнітура та інша продукція меморіальних послуг.

 

Повідомляється, що на заході, крім ділової частини та представлення продукції, проводяться майстер-класи та конкурси. 

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Також на тлі трун проходить шоу-показ "траурної моди" і творчих костюмів "за авторським проектом "Преображення"". 

 

Крім того, гостей розважають танцями з дресированою змією.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що в Росії в різних регіонах проводили конкурси зі швидкісного копання та прикрашання могил.

Теми: Росіявійна
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