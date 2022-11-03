У Києві на хабарі викрили ексміліціонера і директора студії музакадемії ім. Чайковського

На хабарі у 160 тисяч гривень за оренду концертної зали затримали посадовців Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, столична поліція

Деталі: За даними слідства, проректор (експравоохоронець) та директор оперної студії Національної музичної академії України, використовуючи службове становище, змовились для вимагання коштів за оренду приміщень академії, які перебувають у державній власності, без укладання будь-яких договорів та угод.

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фото прокуратури

Так, за один день оренди концертної зали для зйомок рекламного ролику посадовці зажадали від винаймача 160 тисяч гривень, що еквівалентно 4 тисяч доларів США.

Передача коштів відбувалася у два етапи. Під час одержання другого траншу у сумі 2 тисяч доларів в одному з підвальних приміщень академії посадовців затримали.

В ході обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів ще 32 тисяч доларів США та 5 тисяч євро.

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Наразі затриманим особам повідомлено про підозру.

Пряма мова Максимець: "Один з підозрюваних виявився колишнім правоохоронцем, полковником міліції. Саме на його вимогу задля приховування злочинних дій передача другої частини хабаря відбулася у підвальному приміщенні академії.

Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також слідство встановлює інші факти передачі в оренду приміщень цього закладу без оформлення відповідних договорів".

фото поліції

Додатково: Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.