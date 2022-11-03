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Звільнену Стельмахівку залишили всі мирні мешканці – Гайдай

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 12:48

Із села Стельмахівка у Сватівському районі Луганської області після звільнення евакуювали останніх мирних жителів.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів".

Деталі: Гайдай зазначив, що побував у Греківці та Стельмахівці. 

За його словами, "сіл майже немає, понівечені всі будинки".

Пряма мова: "У цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Жителів вмовили виїхати, бо росіяни потужно обстрілюють села. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно. 

По Стельмахівці питання закрито – село пусте. Принаймні, більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозу гуманітарки".

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Теми: Луганська областьдеокупаціяевакуація
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