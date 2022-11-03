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Херсонщина: Окупанти збираються вивезти сонячні електростанції і погрожують забирати човни

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 13:54
Сонячна електростанція, фото з Telegram ГУР

В окупованих районах Херсонської області росіяни оголосили "ревізію" об’єктів сонячної генерації електроенергії та заборонили користуватися човнами.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії "ГУП Херсонобленерго". Згодом майно планується вивезти на територію РФ".

Деталі: Крім того, за даними ГУР, місцевих жителів попереджають, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. У разі перебування там будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують.

Також у місцевих жителів відбирають автомобілі для використання окупаційними військами.

Цьому передувало: 2 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти почали "евакуювати" цивільне населення не лише з правого берега Херсонської області, а й з лівого, а також планують привласнити обʼєкти сонячної генерації електроенергії.

Теми: Херсонська областьокупаціярозвідка
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