Під Києвом затримали поплічника окупантів після перевірки телефону

В Київській області прикордонники затримали уродженця Донеччини, у якого в телефоні знайшли компрометуюче листування з окупантами, зокрема про ПВК "Вагнера".

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби

Дослівно: "У мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили компрометуюче листування проросійського спрямування, номера телефонів російських операторів та листування з цими громадянами.

Встановлено, що брат чоловіка проходить службу в армії РФ та зараз знаходиться в тимчасово окупованому Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків Донеччини та Луганщини".

Фото: Прикордонники

Деталі: Прикордонники повідомили, що затриманий – уродженець Донеччини 1986 року народження. Він прямував до Києва. Для подальших перевірок його передали співробітникам СБУ.