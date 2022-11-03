Під Києвом затримали поплічника окупантів після перевірки телефону
Четвер, 3 листопада 2022, 13:00
В Київській області прикордонники затримали уродженця Донеччини, у якого в телефоні знайшли компрометуюче листування з окупантами, зокрема про ПВК "Вагнера".
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Дослівно: "У мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили компрометуюче листування проросійського спрямування, номера телефонів російських операторів та листування з цими громадянами.
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Встановлено, що брат чоловіка проходить службу в армії РФ та зараз знаходиться в тимчасово окупованому Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків Донеччини та Луганщини".
Деталі: Прикордонники повідомили, що затриманий – уродженець Донеччини 1986 року народження. Він прямував до Києва. Для подальших перевірок його передали співробітникам СБУ.
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