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Під Києвом затримали поплічника окупантів після перевірки телефону

"Українська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 13:00
Під Києвом затримали поплічника окупантів після перевірки телефону
Фото: ДПСУ

В Київській області прикордонники затримали уродженця Донеччини, у якого в телефоні знайшли компрометуюче листування з окупантами, зокрема про ПВК "Вагнера".

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби 

Дослівно: "У мобільному телефоні чоловіка прикордонники виявили компрометуюче листування проросійського спрямування, номера телефонів російських операторів та листування з цими громадянами.

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Встановлено, що брат чоловіка проходить службу в армії РФ та зараз знаходиться в тимчасово окупованому Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків Донеччини та Луганщини". 

 
Фото: Прикордонники

Деталі: Прикордонники повідомили, що затриманий – уродженець Донеччини 1986 року народження. Він прямував до Києва. Для подальших перевірок його передали співробітникам СБУ.

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Теми: Київ
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