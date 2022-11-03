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ГУР: Окупанти переселяють на Арабатську стрілку колаборантів і свою "адміністрацію" 

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 13:13

У Херсонській області триває незаконна "евакуація" українських громадян, а колаборантів і представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську Стрілку, що південніше й на схід, ще глибше в окупаційний "тил".

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Продовжується незаконна "евакуація" українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла в РФ".

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Деталі: В рамках "евакуації" місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові ЗС РФ, повідомляє українська військова розвідка. 

З інтернатів Херсона вивезли дітей на територію Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію Криму перевезли ув’язнених херсонської колонії.

Дослівно: "Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення.

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Наразі військовими РФ активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рви. 

Після початку збройної агресії інженерні підрозділи ЗС РФ відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км".

Цьому передувало: 1 листопада Генштаб ЗСУ овідомив, що окупаційна адміністрація Херсонської області перемістилася з Херсона південніше, до Скадовська, і загарбники продовжують примусову евакуацію населення.

Теми: Херсонська областьХерсонокупаціярозвідка
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