На діяльність каналу "Рада" з бюджету виділили майже 200 млн гривень – Корнієнко

Перший віцеспікер ВРУ Олександр Корнієнко розповів, що у держбюджеті на 2023 рік більше 190 мільйонів гривень виділять для роботи телеканалу "Рада".

Джерело: Корнієнко у розмові з кореспонденом "Української правди"

Пряма мова: "Видатки на висвітлення діяльності парламенту заплановані в обсязі 192,9 млн грн (при заявленій потребі у більш ніж 210 млн грн).

Це включає роботу каналу "Рада", газети "Голос України" висвітлення у інших медіа, тощо.

Кінцева сума залежить від потреб газети "Голос Украіни", яка фінансується по одній бюджетній програмі із каналом "Рада", але приблизно можна оцінити, що канал може розраховувати на 150-170 млн грн".

Деталі: За словами Корнієнка, ці кошти дозволять випускати в ефір "якісний продукт" для участі у єдиному телемарафоні.

Перший віцеспікер також повідомив, що через нестачу коштів канал "Рада" продовжує оптимізацію структури, але "вона не стосується творчих працівників каналу".

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Також, у Раді працюють над покращенням комунікації ВР у соцмережах.

За словами парламентаря, у 2022 році у бюджеті на діяльність "Ради" заклали близько 380-390 млн гривень, однак через воєнний стан освоїли не все. На початку війни уряд скоротив державне забезпечення на 10%.