Рада зробила крок, аби дозволити військовим відпустки під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За це у першому читанні проголосували 330 депутатів.

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Законопроєкт передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.