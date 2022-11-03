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Рада зробила крок, аби дозволити військовим відпустки під час воєнного стану

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 14:39

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За це у першому читанні проголосували 330 депутатів.

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Законопроєкт передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Теми: Верховна РадаВоєнний стан
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