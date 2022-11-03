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Рада зробила крок, аби дозволити військовим відпустки під час воєнного стану

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 15:39

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк

Деталі: За це у першому читанні проголосували 330 депутатів.

Законопроєкт передбачає можливості надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

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Теми: Верховна РадаВоєнний стан
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