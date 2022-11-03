З полону звільнили 107 українських захисників, більшість – з "Азовсталі"

У четвер з російського полону вдалося повернути ще 107 українських бійців, серед яких 74 захищали "Азовсталь".

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них".

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З полону звільнили 107 українських захисників – ОП pic.twitter.com/zWMpbBWt0T — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 3, 2022

Деталі: Він уточнив, що повернути вдалося 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. За словами керівника ОП, це бійці ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ та нацгвардійці, серед яких троє "азовців". Деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто, як додав керівник ОП.