Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З полону звільнили 107 українських захисників, більшість – з "Азовсталі"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 15:55
Повернені з полону українські захисники, фото з Telegram Єрмака

У четвер з російського полону вдалося повернути ще 107 українських бійців, серед яких 74 захищали "Азовсталь".

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram

Пряма мова: "Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них".

Деталі: Він уточнив, що повернути вдалося 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. За словами керівника ОП, це бійці ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ та нацгвардійці, серед яких троє "азовців". Деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто, як додав керівник ОП.

 

Теми: обмінполоненіОфіс президентаАндрій Єрмак
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні

Після висновків МАГАТЕ Росія хоче якнайшвидше перевести ЗАЕС у свою електромережу – ISW

На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування

Зеленський про ситуацію на фронті: Хлопці йдуть вперед, а окупанти – за кораблями

Зеленський: Якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Стеження США за зброєю в Україні триває кілька місяців, воно не виявило розкрадань – Пентагон

Усі новини...
обмін
Більше тисячі українців уже повернули з російського полону з 24 лютого – ГУР
Після обміну майже тисячі полонених СБУ попереджає про шахраїв
З полону звільнили ще 10 українських військових – ОП
Останні новини
09:26
Розвідка Британії: Загородзагони РФ свідчать про небажання воювати і погану дисципліну
09:18
інфографіка"Не рекорд, але потужно": ЗСУ знищили понад 800 окупантів за добу – Генштаб
09:16
На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,9, спричинивши паніку
09:08
Росіяни обстріляли склади в Миколаєві з С-300
08:56
ООН продовжила мандат миротворчої місії ЄС у Боснії
08:47
Над Львівщиною збили дрон-камікадзе
08:29
У Польщі за спрощеною процедурою роботу знайшли близько 650 тисяч українців
08:24
У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні
08:06
У Мадриді пройшов багатотисячний протест робітників з вимогою підвищити зарплати
08:02
На Дніпропетровщині ППО приземлила 8 ворожих "Шахедів"
Усі новини...