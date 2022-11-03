Морем і повітрям: "Спротив" з'ясував, як Іран постачає Росії дрони

Іран постачає Росії безпілотники двома шляхами: повітряним та морським.

Джерело: "Центр національного спротиву"

За даними ЦНС, Іран активно постачає РФ такі моделі БпЛА: Mohajer, Arash-1 та Arash-2, Shahed-131 та Shahed-136.

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Існує два шляхи перевезення дронів від виробника до пунктів призначення: повітряний та морський.

Повітряним шляхом доставку дронів та інструкторів здійснюють наступні компанії:

Iran Air (іранська державна авіакомпанія, контрольована місцевим міністерством інфраструктури);

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Mahan Air (засновником є "Некомерційний інститут Молала Мовахедіна");

Pouya Air (входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), військова гілка виконавчої влади Ісламської республіки Іран);

Saha Airlines (Входить до складу військово-повітряних сил Ірану).

Тобто йдеться про три державні авіакомпанії й одну нібито приватну. При цьому, державні компанії підпорядковані військово-політичному керівництву, що не зважаючи на публічні заяви, доводить повну підтримку вторгненню РФ з боку іранської влади.

Щодо приватної, то приватна вона лише умовно. Засновником комерційного інституту є Хосейн Мараші (колишній віце-президент Ірану). З кінця 2011 року компанія перебуває в санкційних списках США за матеріальну та технічну підтримку КВІР, яке за фактом й контролює авіаперевізника й використовує його у своїх цілях.

ЦНС зауважує, лише Pouya Air з 12 по 18 жовтня виконало 5 вантажних рейсів за маршрутом Тегеран – Москва. Більшість парку вантажних літаків становлять російські ІЛ-76.

Для перевезення дронів Іран використовує й морський шлях через Каспійське море. За документами іранці перевозять запасні частини для цивільної авіації, використовуючи порт Бандар-Анзалі. Пунктом призначення є Астрахань, або Махачкала.

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Перевезення здійснюється суднами Іранської промислової компанії (контролюється КВІР). Зокрема, на початку листопада саме морським шляхом до Астрахані очікується прибуття 200 дронів в розібраному стані.

Росіяни також активно вивозять українське зерно судами до Сирії, за маршрутом Севастополь – Тартус. У зворотному напрямку у контейнерах можуть перевозити іранські дрони та комплектуючі до них з сирійської фабрики, хоча підтвердження цьому наразі немає.

Зокрема в Сирії росіяни можуть забирати іранські ракети земля-земля "Zolfaghar", які базуються в Сирії. Також в цій країні є завод з виробництва тих же дронів-камікадзе.

Загалом, наразі Іран диверсифікує виробництво дронів в інших країнах. Крім Сирії, з травня завод працює в Таджикистані. Також є ризики налагодження вузлової збірки у Білорусі, адже місцевий "558-ий авіаремонтний завод" у взаємодії із компанією "Кванд ИС" форсував роботи по створенню власних "дронів-камікадзе", що може бути прикриттям для використання іранських напрацювань, зазначають в ЦНС.

За попередніми даними Іран може виготовляти до 150 дронів на місяць. Деталі вони отримують в обхід санкцій з Китаю, що дозволяє не перейматись через їх дефіцит. Зважаючи на значний запит РФ на БпЛА обов’язково будуть задіяні усі зазначені виробничі майданчики та маршрути поставки, вважають у ЦНС.