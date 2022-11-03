В РФ знайшли заміну Лапіну в угрупованні окупантів "Центр" – росЗМІ

Тимчасово виконуючим обов'язки командувача угруповання російських військ "Центр" у війні проти України призначено генерал-майора Олександра Лінькова.

Джерело: російське прокремлівське видання "Коммерсант"

Детати: У мережі не багато інформації про Лінькова. Відомо, що раніше він обіймав посаду начальника організаційно-мобілізаційного управління ЦВО.

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Про те, що сталося з генерал-полковником Олександром Лапіним, офіційно в РФ не повідомлялося.

У липні Путін присвоїв Лапіну звання Героя Росії. Потім, після серії поразок на війні в Україні, Лапіна публічно розкритикували ватажок Чечні Рамзан Кадиров і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

29 жовтня про зняття Лапіна з посади командувача військами після критики Кадирова і Пригожина повідомив телеканал ЧДТРК "Грозний".

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Офіційно цієї інформації не підтверджували.