Хакери зламали профіль Залужного в Instagram

Проросійські хакери зламали профіль Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в соцмережі Instagram.

Джерело: сторінка Залужного, коментар Людмили Долгоновської, яка відповідає за стратегічні комунікації в команді Залужного

Деталі: На офіційній сторінці в Instagram Валерія Залужного з’явився пост, в якому стверджується, що хакери нібито проникли до програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України. Фото профіля Головнокомандувача ЗСУ хакери змінили, а також розмістили посилання на свої соціальні мережі.

УП підтвердили інформацію про злам сторінки.

Що цьому передувало: 1 листопада проросійський хакер під ніком "Джокер ДНР" заявив, що зміг зламати програму управління військами DELTA. Він стверджував, що нібито заволодів усіма планами командування Збройних сил України і передав їх "куди слід".