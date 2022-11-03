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Хакери зламали профіль Залужного в Instagram

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 17:17
Скрін

Проросійські хакери зламали профіль Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в соцмережі Instagram. 

Джерело: сторінка Залужного, коментар Людмили Долгоновської, яка відповідає за стратегічні комунікації в команді Залужного

Деталі: На офіційній сторінці в Instagram Валерія Залужного з’явився пост, в якому стверджується, що хакери нібито проникли до програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України. Фото профіля Головнокомандувача ЗСУ хакери змінили, а також розмістили посилання на свої соціальні мережі.

УП підтвердили інформацію про злам сторінки. 

Що цьому передувало: 1 листопада проросійський хакер під ніком "Джокер ДНР" заявив, що зміг зламати програму управління військами DELTA. Він стверджував, що нібито заволодів усіма планами командування Збройних сил України і передав їх "куди слід".

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Теми: Залужнийхакери
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