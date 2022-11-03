Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глави МЗС Азербайджану та Вірменії зустрінуться з Блінкеном у Вашингтоні

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 17:23

Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану Арарат Мірзоян і Джейхун Байрамов найближчим часом зустрінуться у Вашингтоні за посередництва державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію в четвер підтвердив представник азербайджанського МЗС Айхан Гаджизаде.

"Так, у найближчому майбутньому планується зустріч міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова та міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна за ініціативи й участі державного секретаря США", – сказав Гаджизаде на брифінгу.

Раніше інформацію про зустріч поширив глава зовнішньополітичного відомства Вірменії, заявивши, що він вирушає до Вашингтона "через кілька днів".

Нагадаємо, востаннє Байрамов, Мірзоян і Блінкен зустрічалися у вересні на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. За її підсумками сторони підтвердили готовність до переговорів.

Пізніше, в жовтні, глави МЗС Азербайджану та Вірменії з ініціативи США провели тристоронню розмову за участю держсекретаря Ентоні Блінкена, у якій обговорили розробку мирної угоди між Єреваном та Баку.

У понеділок президент Росії Владімір Путін прийняв лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна, щоб обговорити питання врегулювання відносин між державами. За підсумками було ухвалено заяву без жодних проривних домовленостей.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Антиросійська Вірменія: чи піде Єреван на розрив союзу з РФ.

Теми: МЗСВірменіяАзербайджан
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Розвідка Британії: Загородзагони РФ свідчать про небажання воювати і погану дисципліну

У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні

Після висновків МАГАТЕ Росія хоче якнайшвидше перевести ЗАЕС у свою електромережу – ISW

На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування

Зеленський про ситуацію на фронті: Хлопці йдуть вперед, а окупанти – за кораблями

Зеленський: Якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Усі новини...
МЗС
У МЗС спростували заяву Путіна про "гарантії" України щодо "зернової угоди"
Глава МЗС Іспанії прибув до Києва
МЗС після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі закликало виключити РФ з G20
Останні новини
09:55
фотоСБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківщини
09:53
Південна Корея підняла винищувачі після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР
09:50
Руслан Пустовойт Павук: Українські розвідники крутіші за Джеймса Бонда
09:38
Рада готує план підтримки промисловості: дозволять купувати генератори без ПДВ
09:36
Туреччина розраховує отримати схвалення США на продаж F-16 протягом двох місяців
09:26
Розвідка Британії: Загородзагони РФ свідчать про небажання воювати і погану дисципліну
09:18
інфографіка"Не рекорд, але потужно": ЗСУ знищили понад 800 окупантів за добу – Генштаб
09:16
На заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,9, спричинивши паніку
09:08
Росіяни обстріляли склади в Миколаєві з С-300
08:56
ООН продовжила мандат миротворчої місії ЄС у Боснії
Усі новини...