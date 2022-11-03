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Глави МЗС Азербайджану та Вірменії зустрінуться з Блінкеном у Вашингтоні

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 16:23

Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану Арарат Мірзоян і Джейхун Байрамов найближчим часом зустрінуться у Вашингтоні за посередництва державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію в четвер підтвердив представник азербайджанського МЗС Айхан Гаджизаде.

"Так, у найближчому майбутньому планується зустріч міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова та міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна за ініціативи й участі державного секретаря США", – сказав Гаджизаде на брифінгу.

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Раніше інформацію про зустріч поширив глава зовнішньополітичного відомства Вірменії, заявивши, що він вирушає до Вашингтона "через кілька днів".

Нагадаємо, востаннє Байрамов, Мірзоян і Блінкен зустрічалися у вересні на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. За її підсумками сторони підтвердили готовність до переговорів.

Пізніше, в жовтні, глави МЗС Азербайджану та Вірменії з ініціативи США провели тристоронню розмову за участю держсекретаря Ентоні Блінкена, у якій обговорили розробку мирної угоди між Єреваном та Баку.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок президент Росії Владімір Путін прийняв лідерів Азербайджану та Вірменії Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна, щоб обговорити питання врегулювання відносин між державами. За підсумками було ухвалено заяву без жодних проривних домовленостей.

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Теми: МЗСВірменіяАзербайджан
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