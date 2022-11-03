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Коломойський відвідав НАБУ

Михайло ТкачЧетвер, 3 листопада 2022, 17:26
Ігор Коломойський, фото УП

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер відвідав будівлю Національного антикорупційного бюро.

Джерело: УП

Деталі: Коломойський прибув до НАБУ близько 14 години в супроводі адвокатів.

Він пробув у будівлі близько 20 хвилин.

Джерела УП повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

Довідка: Ігор Коломойський входить у трійку найбагатших людей країни.

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Теми: КоломойськийНАБУ
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