Коломойський відвідав НАБУ

Бізнесмен Ігор Коломойський у четвер відвідав будівлю Національного антикорупційного бюро.

Джерело: УП

Деталі: Коломойський прибув до НАБУ близько 14 години в супроводі адвокатів.

Він пробув у будівлі близько 20 хвилин.

Джерела УП повідомляють, що олігарх прибув на допит. Два тижні тому на допит в НАБУ приїжджав бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов.

Довідка: Ігор Коломойський входить у трійку найбагатших людей країни.