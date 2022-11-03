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У Білорусі жінці дали рік колонії: була п’яна і назвала Лукашенка козлом

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 16:32
У Білорусі жінці дали рік колонії: була п’яна і назвала Лукашенка козлом
Самопроголошений президент Білорусі. Фото з сайту president.gov.by

У Білорусі жінку засудили до року колонії за слова "Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять", які вона, будучи напідпитку, сказала правоохоронцям.

Джерело: правозахисна організація "Вясна"

Дослівно Вясна: "3 листопада в суді м. Молодечно та Молодечненського району суддя Вадим Петрусевич визнав Людмилу Самак винною за ст. 368 (образа президента) КК. Він засудив її до року позбавлення волі в колонії загального режиму".

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Деталі: Правозахисники зазначають, що Самак – жителька Крупського району, хвора на туберкульоз і хронічний алкоголізм, вона має кілька судимостей.

Жінку затримали 19 вересня 2021 року, коли вона їхала в інфекційну лікарню лікуватися від туберкульозу.

На вокзалі в Молодечно жінка сиділа на лавці та пила алкоголь. До неї підійшли працівники поліції. Самак почала лаятися і кричати, що Лукашенко "козел, він платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять". Це зафіксували пристрої відеозапису поліцейських.

ВІДЕО ДНЯ

Прокуратура вимагала за образу Лукашенка 2 роки колонії загального режиму.

Теми: БілорусьсудЛукашенко
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