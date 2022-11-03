У Білорусі жінці дали рік колонії: була п’яна і назвала Лукашенка козлом
У Білорусі жінку засудили до року колонії за слова "Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять", які вона, будучи напідпитку, сказала правоохоронцям.
Джерело: правозахисна організація "Вясна"
Дослівно Вясна: "3 листопада в суді м. Молодечно та Молодечненського району суддя Вадим Петрусевич визнав Людмилу Самак винною за ст. 368 (образа президента) КК. Він засудив її до року позбавлення волі в колонії загального режиму".
Деталі: Правозахисники зазначають, що Самак – жителька Крупського району, хвора на туберкульоз і хронічний алкоголізм, вона має кілька судимостей.
Жінку затримали 19 вересня 2021 року, коли вона їхала в інфекційну лікарню лікуватися від туберкульозу.
На вокзалі в Молодечно жінка сиділа на лавці та пила алкоголь. До неї підійшли працівники поліції. Самак почала лаятися і кричати, що Лукашенко "козел, він платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять". Це зафіксували пристрої відеозапису поліцейських.
Прокуратура вимагала за образу Лукашенка 2 роки колонії загального режиму.