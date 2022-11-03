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Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Гепардів"

Четвер, 3 листопада 2022, 16:33

Уряд Швейцарії підтвердив свою відмову погодити передачу Україні боєприпасів для зенітних танків "Гепард", які Німеччина свого часу придбала у Берна.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін надіслав листа міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, в якому вказав, що не можна погоджуватися на таку поставку військових матеріалів швейцарського виробництва, якщо країна-одержувач втягнута в міжнародний конфлікт.

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"Швейцарія застосовує закон про нейтралітет у відносинах між Росією і Україною", - йдеться в заяві Швейцарського департаменту економіки, освіти і досліджень.

Ламбрехт вже більш ніж 10 днів тому звернулася листом до уряду Швейцарії з проханням зняти вето на реекспорт боєприпасів до "Гепардів", щоб Німеччина могла передати Україні 12 тисяч 35-мм снарядів, які закупила багато десятиліть тому. 

У початковому контракті на продаж зброї Німеччині прописано, що Швейцарія має погодити будь-який подальший її продаж чи передачу безоплатно.

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Німеччина надала початковий пакет боєприпасів, що включав близько 60 000 набоїв. Однак через інтенсивне використання "Гепардів" проти російських безпілотників та крилатих ракет Київ повідомив про гостру "нестачу боєприпасів".

Берлін раніше запитував Берн про приблизно 12 400 набоїв швейцарського походження для "Гепардів". Вони були виготовлені цюрихською компанією Oerlikon-Bührle. На початку червня Пармелін вперше офіційно відмовив у експорті, посилаючись на нейтралітет Швейцарії.

"Гепард" став першою системою важкого озброєння, яку Німеччина пообіцяла Україні. До вересня всі 30 обіцяних зенітних танків були поставлені в країну.

Нагадаємо, уряд Швейцарії ухвалив рішення про допомогу у розмірі 100 млн швейцарських франків ($97 млн. - ред.) на фінансування термінового відновлення енергетичної інфраструктури України.

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