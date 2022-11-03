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Парламент Болгарії розблокував постачання військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 17:44

Національна асамблея Болгарії у четвер підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

За документ, ініційований партіями ГЕРБ-СДС і "Демократичною Болгарією", проголосувала переважна більшість парламентарів – 175, зокрема партія колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Стефана Янева Bulgarian Rise.

Проти висловилися 49, зокрема проросійські "Відродження" і Болгарська соціалістична партія, ще три утрималися.

Резолюція означає, що тепер уряд Болгарії має протягом 30 днів подати проєкт рішення про постачання зброї Україні до парламенту.

Під час обговорення документа депутат проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Даніель Лорер назвав цинічним зберігання в Болгарії великої кількості радянського озброєння як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни.

Лідерка болгарських соціалістів Корнелія Нінова своєю чергою повторила позицію політсили: постачання зброї Україні може перетворити Болгарію на сторону конфлікту.

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Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

Теми: БолгаріязброяУкраїна
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