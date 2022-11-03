Росіяни обстріляли орендований китайцями термінал у Миколаєві, МЗС звернулося до Китаю

МЗС закликає Китай вимагати від Росії негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі після обстрілу орендованого китайською корпорацією терміналу в Миколаєві.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Ніколенко зазначив, що Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн. доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

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Речник додав, що Україна постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

Дослівно: "Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.

Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств".