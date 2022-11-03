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Росіяни обстріляли орендований китайцями термінал у Миколаєві, МЗС звернулося до Китаю

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 18:04
ілюстративне фото Getty Images

МЗС закликає Китай вимагати від Росії негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі після обстрілу орендованого китайською корпорацією терміналу в Миколаєві.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Ніколенко зазначив, що Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн. доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

Речник додав, що Україна постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

Дослівно: "Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.

Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств".

Теми: МиколаївКитайМЗСРосія
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