Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли орендований китайцями термінал у Миколаєві, МЗС звернулося до Китаю

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 17:04
Росіяни обстріляли орендований китайцями термінал у Миколаєві, МЗС звернулося до Китаю
ілюстративне фото Getty Images

МЗС закликає Китай вимагати від Росії негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі після обстрілу орендованого китайською корпорацією терміналу в Миколаєві.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Ніколенко зазначив, що Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн. доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

Реклама:

Речник додав, що Україна постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

Дослівно: "Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.

Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МиколаївКитайМЗСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: