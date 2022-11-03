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У центрі Москви зникло світло, міністри на нараді з Путіним сиділи в темряві

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 19:15
Два міністри сидять у темряві на нараді з Путіним 3-го листопада, фото РБК

У діловому кварталі столиці Росії "Москва-сіті" сталося вимкнення світла, через що глави двох міністерств на нараді за участю президента країни-агресора Володимира Путіна сиділи в темряві.

Джерело: РБК, РИА Новости, ТАСС

Деталі: Як пише РБК, без світла залишилися три вежі "Москви-сіті". Електрика відключилася в комплексі IQ-квартал, у якому, зокрема, розташовані три держвідомства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Те, що міністерства залишилися без світла, було помітно і на прямій трансляції наради за участю Путіна. На трансляції видно, що глави Мінекономрозвитку Максим Решетніков і Мінпромторгу Денис Мантуров сидять у темряві.

Путін запропонував Решетнікову, який сидів у "Москва-сіті", доповісти про інвестиції, висловив сподівання, що вимкнення там світла під час наради не завадить.

Однак до моменту початку доповіді Решетнікова електрику чиновникам все ж увімкнули.

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фото РБК

За даними РИА Новости, без електрики залишилася тільки одна вежа "Москви-сіті", розташована ближче до Третього транспортного кільця. За даними МНС, електропостачання у вежі вже відновлено.

Як передає ТАСС із посиланням на екстрені служби, стрибок напруги став причиною вимкнення електрики в IQ-кварталі, приблизно 100 осіб було евакуйовано з будівлі.

Що передувало: З 10 жовтня Росія активно руйнує енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Через це в багатьох областях відбуваються стабілізаційні та аварійні відключення світла.

Теми: РосіяПутінелектроенергія
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