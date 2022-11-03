Росіяни вдарили ракетами по Покровську: поцілили в школу

Окупанти завдали 6 ракетних ударів по Покровську Донецької області. Три ракети влучили у школу.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Російські терористи нанесли 6 ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста".

Деталі: За його словами, зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох "прильотів".