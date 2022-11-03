Зеленський поговорив із Санду про падіння російської ракети в Молдові

Президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду.

Про це Зеленський написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Обговорили з президенткою Молдови Маєю Санду поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", – зазначив він.

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Нагадаємо, вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча.

Пізніше у відомстві уточнили, що не зафіксували порушення повітряного простору Молдови ракетами, оскільки на території Молдови впали лише фрагменти ракети, збитої українськими ППО. При цьому, за інформацією прикордонників, гребля не постраждала і немає жодної загрози затоплення району.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови підтвердило своє рішуче засудження ракетних ударів по Києву та інших містах і також оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту.

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