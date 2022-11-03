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Зеленський поговорив із Санду про падіння російської ракети в Молдові

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 20:21

Президент Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з главою Молдови Маєю Санду.

Про це Зеленський написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Обговорили з президенткою Молдови Маєю Санду поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн. Розповів про російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", – зазначив він.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча.

Пізніше у відомстві уточнили, що не зафіксували порушення повітряного простору Молдови ракетами, оскільки на території Молдови впали лише фрагменти ракети, збитої українськими ППО. При цьому, за інформацією прикордонників, гребля не постраждала і немає жодної загрози затоплення району.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови підтвердило своє рішуче засудження ракетних ударів по Києву та інших містах і також оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту.

Росія розкритикувала реакцію Молдови та пообіцяла відповісти на вислання свого дипломата з Кишинева.

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Теми: ЗеленськийМолдовавійна
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