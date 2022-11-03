Швеція та Фінляндія виконали вимоги для вступу в НАТО, час прийняти їх в Альянс – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Столтенберг сказав у четвер за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

"Очевидно, що Фінляндія і Швеція виконали умови меморандуму й зобов’язалися здійснювати довгострокове партнерство з Туреччиною", – заявив генсек НАТО.

Він нагадав, що Стокгольм та Гельсінкі "суттєво збільшили" співпрацю з Анкарою у сфері контртероризму, з метою чого було утворено новий постійний механізм координації. Крім того, Швеція планує ухвалити закон про заборону участі в терористичних організаціях, зокрема Курдистанської робітничої партії, а також посилити відповідальність за фінансування тероризму.

"Фінляндія та Швеція виконали домовленості з Туреччиною. Вони стали надійними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах та проявах. І вони очевидно налаштовані на довготривалу роботу з Туреччиною для вирішення її занепокоєнь у сфері безпеки", – вважає Столтенберг.

"Настав час привітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО. Їхній вступ зробить наш Альянс сильнішим, а наших людей – захищенішими", – наголосив він.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.

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Співрозмовники видання зазначили, що Швеція не зробила достатньо, щоб задовольнити вимоги Туреччини, а порядок денний турецького парламенту заповнений до кінця року. Водночас Туреччина задоволена співпрацею з боку Фінляндії, яка також подала заявку на вступ до НАТО, але Анкара планує голосувати за обома заявками одночасно.

Як відомо, Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не ратифікували членство Фінляндії і Швеції в НАТО. Хоча Угорщина просувається повільно порівняно з іншими країнами, вона може проголосувати з питання про розширення до кінця року.