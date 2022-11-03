Російські "яструби" тиснутимуть на Путіна через наближення відходу з Херсона – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона, вважають західні чиновники.

Джерело: Sky News із посиланням на західних посадовців

Деталі: Один з чиновників зазначив, що російський президент, імовірно, зазнаватиме зростаючого тиску з боку націоналістичних прихильників жорсткої лінії напередодні очікуваного виведення російських військ із Херсона.

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Спочатку очікувалося, що російські війська окопаються там, коли Україна розпочне повноцінний контрнаступ, але тепер, схоже, вони готуються до відходу з південного міста, пише видання.

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського керівництва", - сказав один із західних посадовців.

За словами одного з чиновників, не схоже, що позиція Путіна перебуває під безпосередньою загрозою, однак праві сили тиснуть на російське Міноборони, яке погано керує веденням війни.

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"Наша оцінка полягає в тому, що одним з факторів, які змусили його піти на цей крок (мобілізацію), була необхідність заспокоїти тих, хто критикує ведення війни як недостатньо рішуче", - сказало джерело.

Західні посадовці відзначають, що хоча в район Херсона прибуває все більше російських військ, велика частина з них є нещодавно мобілізованими резервістами, які часто "жахливо оснащені і підготовлені".

"У Херсоні, ймовірно, більшість ешелонів командування вже відійшли за річку (Дніпро – ред.), залишивши деморалізованих і позбавлених лідера людей перед обличчям українських атак. Принаймні деякі резервісти прибувають на фронт без зброї", - сказав один із посадовців.

За їхніми словами, російським військам також "критично не вистачає" боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів.