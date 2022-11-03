Російські "яструби" тиснутимуть на Путіна через наближення відходу з Херсона – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона, вважають західні чиновники.

Джерело: Sky News із посиланням на західних посадовців

Деталі: Один з чиновників зазначив, що російський президент, імовірно, зазнаватиме зростаючого тиску з боку націоналістичних прихильників жорсткої лінії напередодні очікуваного виведення російських військ із Херсона.

Спочатку очікувалося, що російські війська окопаються там, коли Україна розпочне повноцінний контрнаступ, але тепер, схоже, вони готуються до відходу з південного міста, пише видання.

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського керівництва", - сказав один із західних посадовців.

За словами одного з чиновників, не схоже, що позиція Путіна перебуває під безпосередньою загрозою, однак праві сили тиснуть на російське Міноборони, яке погано керує веденням війни.

"Наша оцінка полягає в тому, що одним з факторів, які змусили його піти на цей крок (мобілізацію), була необхідність заспокоїти тих, хто критикує ведення війни як недостатньо рішуче", - сказало джерело.

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Західні посадовці відзначають, що хоча в район Херсона прибуває все більше російських військ, велика частина з них є нещодавно мобілізованими резервістами, які часто "жахливо оснащені і підготовлені".

"У Херсоні, ймовірно, більшість ешелонів командування вже відійшли за річку (Дніпро – ред.), залишивши деморалізованих і позбавлених лідера людей перед обличчям українських атак. Принаймні деякі резервісти прибувають на фронт без зброї", - сказав один із посадовців.

За їхніми словами, російським військам також "критично не вистачає" боєприпасів, у тому числі артилерійських снарядів.