Головними ідеологами війни проти України були голови ФСБ і Радбезу РФ – Times

Британське видання The Times стверджує, що головними ініціаторами повномасштабного вторгнення Росії в Україну були директор ФСБ Олександр Бортніков і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Джерело: стаття на The Times із посиланням на співрозмовників у російському уряді

Деталі: За даними джерел, ці двоє розуміли, що президенту РФ Володимиру Путіну уже майже 70 років і іншого такого шансу вмовити його на війну не буде.

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При цьому міністр оборони Сергій Шойгу, як повідомляє видання, дещо коливався щодо необхідності наступу.

Дослівно: "До середини літа 2021 року серед найближчого кола друзів і радників Путіна сформувалася "критична маса" думок щодо необхідності нанесення "вирішального військового удару"…

А до кінця літа 2021 року "принципове рішення" про необхідність вторгнення вже було ухвалене топсиловиками Патрушевим і Бортніковим. Залишалося лише зібрати необхідні сили і переконати головного очільника Росії - Путіна - розпочати операцію".

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Більше деталей: Щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова, то, як пише The Times, він цілком усвідомлював, що в найближчому оточенні Путіна вже існує тверда установка на війну, хоча сам Лавров до останніх годин напередодні "операції" не знав, що ці плани включатимуть наступ на Київ.