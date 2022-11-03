Росіяни втричі збільшили інтенсивність атак на деяких ділянках – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щодня відбувається до 80 атак.

Джерело: Залужний під час телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ

Дослівно: "Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована.

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Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону".

Деталі: Повідомляється, що під час розмови Залужний і Каволі також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.