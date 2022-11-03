Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни втричі збільшили інтенсивність атак на деяких ділянках – Залужний

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 20:54
Росіяни втричі збільшили інтенсивність атак на деяких ділянках – Залужний
Валерій Залужний, фото з Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щодня відбувається до 80 атак.

Джерело: Залужний під час телефонної розмови з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, йдеться у Telegram головнокомандувача ЗСУ

Дослівно: "Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована.

Реклама:

Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону".

Деталі: Повідомляється, що під час розмови Залужний і Каволі також відзначили проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаЗалужнийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: