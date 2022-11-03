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Стеження США за зброєю в Україні триває кілька місяців, воно не виявило розкрадань – Пентагон

"Європейська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 21:54
Стеження США за зброєю в Україні триває кілька місяців, воно не виявило розкрадань – Пентагон
очільник пентагону ллойд остін, Getty Images

Американські представники здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це в четвер заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

"Невелика команда, що складається з персоналуофісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок американської допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців в різних місцях в Україні", – зазначив він.

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Представник Пентагону уточнив, що перевірки здійснювалися не поблизу лінії фронту і не були реакцією – "у нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні".

Крім того, за словами Райдера, Україна відстежує "допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту", а також "надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати".

На початку тижня в Пентагоні повідомили, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.

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Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. Адміністрація Джо Байдена неохоче розповідала про це через побоювання, що це може наштовхнути контрабандистів на потенційні методи ухилення від сплати податків.

Сполучені Штати виділили майже 18 мільярдів доларів на військову допомогу Україні з моменту вторгнення російських військ в країну в лютому, і Вашингтон хоче переконатися, що вони не будуть використані не за призначенням.

Теми: СШАУкраїназброявійна
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