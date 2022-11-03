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Зеленський: Якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 23:07
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

Президент Володимир Зеленський закликає енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими і передбачуваними.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Звертаюся до енергокомпаній – спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою.

Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів".

Деталі: Зеленський також повідомив, що станом на вечір четверга від споживання тимчасово відключені за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 млн споживачів.

"Зокрема в Києві та десяти областях: Київщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька область, Сумщина, Кіровоградська область, Харківщина, Чернігівщина, Хмельниччина, Черкащина. Також можливі відключення в інших регіонах", - уточнив він.

Зеленський наголосив, що Росія вдається до терору проти енергетики через свою слабкість.

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"Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей – принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це Росії не вдасться", - сказав президент.

Теми: Зеленськийелектроенергія
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