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Сумщина: по прикордонних громадах ворог випустив 157 снарядів та мін

Ольга Глущенко Четвер, 3 листопада 2022, 23:25
Сумщина: по прикордонних громадах ворог випустив 157 снарядів та мін
фото: телеграм Живицького

За минулу добу росіяни спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Дослівно: "Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади".

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Деталі: На околиці прикордонного села Юнаківської громади ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухівку типу ВОГ-17. Без наслідків.

У Білопільській громаді з мінометів російські армійці обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів.

Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства.

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В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди.

Під обстріл з боку Росії в Середино-Будській громаді потрапили 4 прикордонні населені пункти. Росіяни стріляли із мінометів (загалом 25 "прильотів").

І ще 6 разів ударили із САУ. Обійшлося без руйнувань.

Шалигинську громаду обстріляли з реактивної системи залпового вогню. Було 20 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 "прильотів"). Та вели артилерійський вогонь (14 "прильотів"). Руйнувань не було.

Після 21:00 по одному із сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії (5 "прильотів"). Наслідки уточнюються.

В Есманській громаді росіяни з мінометів обстріляли два села. Загалом 30 вибухів було на цій території, теж обійшлося без наслідків.

Зноб-Новгородська громада: 6 "прильотів" з мінометів по околицях прикордонного села. Без руйнувань.

По Хотінській громаді ворог застосовував стрілецьку зброю, було 8 кулеметних черг.

 
 
 

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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