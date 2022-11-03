Сумщина: по прикордонних громадах ворог випустив 157 снарядів та мін
За минулу добу росіяни спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Дослівно: "Під обстрілами опинилися Білопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Хотінська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади".
Деталі: На околиці прикордонного села Юнаківської громади ворог спрямував безпілотник. З нього скинули вибухівку типу ВОГ-17. Без наслідків.
У Білопільській громаді з мінометів російські армійці обстріляли два села. Загалом було 48 вибухів.
Пошкоджено місцевий будинок культури, 6 приватних будинків мирних мешканців та трактор на території фермерського господарства.
В іншому селі через обстріл загорівся будинок. Також пошкоджені дві господарчі споруди.
Під обстріл з боку Росії в Середино-Будській громаді потрапили 4 прикордонні населені пункти. Росіяни стріляли із мінометів (загалом 25 "прильотів").
І ще 6 разів ударили із САУ. Обійшлося без руйнувань.
Шалигинську громаду обстріляли з реактивної системи залпового вогню. Було 20 вибухів.
По Краснопільській громаді росіяни застосували міномети (8 "прильотів"). Та вели артилерійський вогонь (14 "прильотів"). Руйнувань не було.
Після 21:00 по одному із сіл росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії (5 "прильотів"). Наслідки уточнюються.
В Есманській громаді росіяни з мінометів обстріляли два села. Загалом 30 вибухів було на цій території, теж обійшлося без наслідків.
Зноб-Новгородська громада: 6 "прильотів" з мінометів по околицях прикордонного села. Без руйнувань.
По Хотінській громаді ворог застосовував стрілецьку зброю, було 8 кулеметних черг.