На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування

На південних рубежах захисту українські військові виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники.

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Деталі: Українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

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