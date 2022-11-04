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На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 00:28
На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування
ілюстративне фото українських військових

На південних рубежах захисту українські військові виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники.

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Деталі: Українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Знищено 32 окупанти, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами.

ВІДЕО ДНЯ

У Чорному морі функціонування зернових коридорів продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.

Корабельне угруповання ворожого флоту складається із 7 бойових кораблів, на даний момент без жодного боєздатного ракетоносія.

Теми: війнаЗбройні сили
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