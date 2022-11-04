Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 01:28
ілюстративне фото українських військових

На південних рубежах захисту українські військові виконали 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії противник досить активно застосовує безпілотні літальні апарати-розвідники.

Деталі: Українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об’єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Знищено 32 окупанти, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено 2 склади з боєприпасами.

У Чорному морі функціонування зернових коридорів продовжується за планом Стамбульського координаційного центру.

ВІДЕО ДНЯ

Корабельне угруповання ворожого флоту складається із 7 бойових кораблів, на даний момент без жодного боєздатного ракетоносія.

Теми: війнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Суд арештував все майно Богуслаєва – на мільярд гривень

Лідер Китаю заявив Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі

США вважають, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програми – CNN

Будуть приємні новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США

Путін хоче вивезти жителів Херсона

Пентагон: Ядерний удар КНДР "призведе до кінця режиму Кіма"

Усі новини...
війна
Шольц сказав Сі Цзіньпіну, що війна РФ створює багато проблем для світопорядку
Росіяни вночі били з С-300 по Запорізькому району
Рада готує план підтримки промисловості: дозволять купувати генератори без ПДВ
Останні новини
18:26
Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні
18:25
Україна очолила комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики
18:20
Суд арештував все майно Богуслаєва – на мільярд гривень
18:03
фотоНа звільненій Херсонщині виявили тіла розстріляних під час окупації мешканців
17:58
Країни G7 закликали Лукашенка не втягувати Білорусь у війну і пригрозили наслідками
17:47
Глави МЗС країн G7 закликали РФ припинити ядерну риторику і відкинули брехню про "брудну бомбу"
17:33
Ворог обстріляв одне з підприємств ДТЕК
17:26
Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину
17:24
Диплом про освіту і шкільний атестат з‘являться у "Дії"
17:22
Україна цього року не отримає фінальні 3 млрд євро з пакета макрофіну на 9 млрд - ЗМІ
Усі новини...