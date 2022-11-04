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З Мар’їнки евакуювали усе цивільне населення

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 04:12
фото: Shutterstock

У Мар’їнці Донецької області, евакуація з якої тривала з початку повномасштабної війни, не залишилося цивільного населення.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Мар’їнка постійно перебуває під прямим ураженням ворога. В місті не вціліло жодної будівлі.

Вісім місяців повномасштабної війни поліцейський екіпаж "Білий янгол" допомагав людям виїхати з-під обстрілів. Наразі в Мар’їнці не залишилося цивільного населення".

Деталі: У сусідній Красногорівці, яку російські війська знищують цілодобово, ще залишається близько 800 жителів.

Поліція повідомляє, що там відсутні вода, світло, газопостачання.

Правоохоронці займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди та доставляють гуманітарні вантажі.

ВІДЕО ДНЯ

Під час чергового рейсу "Білого ангела" до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню жительку, яка вирішила виїхати до безпечного регіону.

Теми: Донецька областьевакуаціявійнаполіція
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