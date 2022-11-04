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З Мар’їнки евакуювали усе цивільне населення

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 03:12
З Мар’їнки евакуювали усе цивільне населення
фото: Shutterstock

У Мар’їнці Донецької області, евакуація з якої тривала з початку повномасштабної війни, не залишилося цивільного населення.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Мар’їнка постійно перебуває під прямим ураженням ворога. В місті не вціліло жодної будівлі.

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Вісім місяців повномасштабної війни поліцейський екіпаж "Білий янгол" допомагав людям виїхати з-під обстрілів. Наразі в Мар’їнці не залишилося цивільного населення".

Деталі: У сусідній Красногорівці, яку російські війська знищують цілодобово, ще залишається близько 800 жителів.

Поліція повідомляє, що там відсутні вода, світло, газопостачання.

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Правоохоронці займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди та доставляють гуманітарні вантажі.

Під час чергового рейсу "Білого ангела" до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню жительку, яка вирішила виїхати до безпечного регіону.

Теми: Донецька областьевакуаціявійнаполіція
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