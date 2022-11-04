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Генштаб: На Луганщині окупанти викрали і вивезли 30 людей

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 07:49
ілюстративне фото armyinform

У Пісках Луганської області у наслідок "фільтрацій" окупанти викрали і вивезли в невідомому напрямку 30 людей.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захоплених територіях окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

У населеному пункті Піски Старобільського району Луганської області представники так званої військової комендатури провели фільтраційні заходи проти місцевого населення".

Деталі: За даними штабу, близько 30 громадян викрадено та вивезено у невідомому напрямку. Аналогічні заходи проводяться в населених пунктах вздовж автошляху Олешки – Нова Каховка Херсонської області.

Крім того, як зазначають у штабі, автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах.

Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. В населеному пункті Тополівка російські окупанти використовують як "живий щит" місцеву школу та дитячий садок, де розмістилось до трьохсот ворожих солдатів з технікою.

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Теми: Луганська областьвійна
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