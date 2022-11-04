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На Дніпропетровщині ППО приземлила 8 ворожих "Шахедів"

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 08:02
залишки іранського дрона, ілюстративне фото ОК "Південь"

У Дніпропетровській області ППО приземлила 8 ворожих "Шахедів".

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Наша ППО круто попрацювала цієї ночі.

"Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі".

Деталі: Резніченко також повідомив, що росіяни тероризували район і іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади – Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.

Цього разу обійшлося без постраждалих.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у четвер ввечері над Дніпропетровщиною зафіксували дрони-камікадзе.

Теми: Дніпропетровська областьППОвійна
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