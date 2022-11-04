У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні

Через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України вранці 4 листопада у Києві позбавлені електропостачання 450 тисяч квартир: це більше, ніж у попередні дні.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко і ДТЕК

Пряма мова Кличка: "На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні.

Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.

Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!".

Деталі: У свою чергу, компанія ДТЕК повідомила, що в Києві відбуваються екстрені відключення світла, тож "графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні".

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – запевнили у компанії.

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Нагадаємо: У Києві та Київській області відбуваються аварійні та планові тимчасові відключення електроенергії через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в останній місяць. Після чергової атаки 31 жовтня відключення стали частішими, у деяких районах столиці зникає також мобільний зв'язок та інтернет.