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У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні

Олена РощінаП'ятниця, 4 листопада 2022, 07:24
У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні
ЛЕП, ілюстративне фото ДТЕК

Через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України вранці 4 листопада у Києві позбавлені електропостачання 450 тисяч квартир: це більше, ніж у попередні дні.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко і ДТЕК

Пряма мова Кличка: "На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні.

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Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни.

Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!".

Деталі: У свою чергу, компанія ДТЕК повідомила, що в Києві відбуваються екстрені відключення світла, тож "графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні".

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"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", – запевнили у компанії.

Нагадаємо: У Києві та Київській області відбуваються аварійні та планові тимчасові відключення електроенергії через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в останній місяць. Після чергової атаки 31 жовтня відключення стали частішими, у деяких районах столиці зникає також мобільний зв'язок та інтернет.

Теми: КиївелектроенергіявійнаВіталій Кличко
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