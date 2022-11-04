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"Не рекорд, але потужно": ЗСУ знищили понад 800 окупантів за добу – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 09:18
Ілюстративне фото з СБУ

Російські окупанти за минулу добу втратили 840 людей особового складу, найбільше – на Лиманському та Авдіїївському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно Генштаб: "840 окупантів та 28 бронемашин за добу – не рекорд, але потужно".

Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано, 
  • танків – 2 750 (+16) од, 
  • бойових броньованих машин –  5 580 (+28) од, 
  • артилерійських систем – 1 772 (+17) од, 
  • РСЗВ – 391 (+1) од, 
  • засоби ППО – 201 (+3) од,
  • літаків – 277 (+0) од, 
  • гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8),
  • крилаті ракети – 397 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од,
  • спеціальна техніка  – 155 (+1).

Дані уточнюються.

 

Що цьому передувало: Востаннє рекорд був побитий 29 жовтня, коли російські окупанти втратили 950 людей.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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