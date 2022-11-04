"Не рекорд, але потужно": ЗСУ знищили понад 800 окупантів за добу – Генштаб
П'ятниця, 4 листопада 2022, 09:18
Російські окупанти за минулу добу втратили 840 людей особового складу, найбільше – на Лиманському та Авдіїївському напрямках.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно Генштаб: "840 окупантів та 28 бронемашин за добу – не рекорд, але потужно".
Деталі: Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 74 840 (+840) осіб ліквідовано,
- танків – 2 750 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 5 580 (+28) од,
- артилерійських систем – 1 772 (+17) од,
- РСЗВ – 391 (+1) од,
- засоби ППО – 201 (+3) од,
- літаків – 277 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 258 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8),
- крилаті ракети – 397 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) од,
- спеціальна техніка – 155 (+1).
Дані уточнюються.
Що цьому передувало: Востаннє рекорд був побитий 29 жовтня, коли російські окупанти втратили 950 людей.