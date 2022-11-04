Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківщини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 09:55
Затриманий, фото СБУ

Служба безпеки України затримала депутата сільради, який під час окупації Харківщини сплачував податки до бюджету Росії та вивозив до РФ українське зерно. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією СБУ, депутат однієї із селищних рад Куп’янського району, будучи власником декількох сільгосппідприємств, одним з перших запропонував окупантам допомогу.

Зокрема, він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету Росії. Водночас основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а решту – реалізовувати у РФ.

Крім того, чоловік надав російським окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту їхньої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації Харківщини він залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУзерноокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

відеоЖурналісти AP дізнались подробиці масових убивств у Бучі

Понад тисячу Starlink в Україні відключилися через проблеми з фінансуванням – CNN

США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

фото, відеоЗСУ вже знищили понад 500 завербованих "вагнерівцями" російських ув'язнених – ЗМІ

Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Усі новини...
СБУ
Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживають 1 із 20 – СБУ
СБУ ідентифікувала експоліцейських, які проводять масові репресії в окупованому регіоні
Оголосили підозру доньці ексміністра оборони України: працювала на оборонку РФ
Останні новини
01:48
Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter
01:17
Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця
00:47
Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін
00:06
Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА
23:51
Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, модернізують 45 танків
23:41
Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, у воді до 10 тонн пального – ОВА
23:40
Цікаві факти про історію Довженко-Центру, який стоїть на порозі "реорганізації"
23:23
У Будапешті - мітинг проти пропаганди Орбана з проукраїнськими гаслами
23:17
фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина
23:15
фотоУ Відні спаплюжили українські інсталяції символами Z
Усі новини...