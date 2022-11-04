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СБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківщини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 08:55
СБУ затримала депутата, який вивозив до Росії зерно з Харківщини
Затриманий, фото СБУ

Служба безпеки України затримала депутата сільради, який під час окупації Харківщини сплачував податки до бюджету Росії та вивозив до РФ українське зерно. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Деталі: За інформацією СБУ, депутат однієї із селищних рад Куп’янського району, будучи власником декількох сільгосппідприємств, одним з перших запропонував окупантам допомогу.

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Зокрема, він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету Росії. Водночас основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а решту – реалізовувати у РФ.

Крім того, чоловік надав російським окупантам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту їхньої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації Харківщини він залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Теми: СБУзерноокупаціяРосія
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