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У Білорусі заявили, що перехопили український дрон, який "шпигував"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 10:47
Скрін з відео Прикордонного комітету Білорусі

Прикордонники Білорусі повідомили, що 2 листопада "примусово посадили" в Гомельській області український безпілотник, який нібито застосовувався для збору розвідданих на кордоні і переміщення вибухових пристроїв. 

Джерело: пресслужба Прикордонного комітету Білорусі 

Деталі: Відомство стверджує, що інцидент стався за 1 кілометр від білорусько-українського кордону. За їхніми словами, білоруський прикордонний наряд під час несення служби "примусово посадив" дрон, який нібито летів з території України.

Дослівно: "У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території. Встановлено, що квадрокоптер використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з Білоруссю.

Вміст виявлених фото та відеоматеріалів свідчить, що дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань переміщення та скидання вибухових пристроїв, а також ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону на території Білорусі".

Теми: БілорусьбезпілотникиПрикордонна службашпигунство
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