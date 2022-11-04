У Білорусі заявили, що перехопили український дрон, який "шпигував"

Прикордонники Білорусі повідомили, що 2 листопада "примусово посадили" в Гомельській області український безпілотник, який нібито застосовувався для збору розвідданих на кордоні і переміщення вибухових пристроїв.

Джерело: пресслужба Прикордонного комітету Білорусі

Деталі: Відомство стверджує, що інцидент стався за 1 кілометр від білорусько-українського кордону. За їхніми словами, білоруський прикордонний наряд під час несення служби "примусово посадив" дрон, який нібито летів з території України.

Дослівно: "У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території. Встановлено, що квадрокоптер використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з Білоруссю.

Вміст виявлених фото та відеоматеріалів свідчить, що дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань переміщення та скидання вибухових пристроїв, а також ведення розвідки та зйомки технічних засобів охорони кордону на території Білорусі".