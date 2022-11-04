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Шольц сказав Сі Цзіньпіну, що війна РФ створює багато проблем для світопорядку

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 10:02
Шольц сказав Сі Цзіньпіну, що війна РФ створює багато проблем для світопорядку
Олаф Шольц. Фото gettyimages.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив голові КНР Сі Цзіньпіну під час візиту до Пекіна про те, що війна Росії проти України "створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світопорядку".

Про це повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

 "Ми збираємося разом у час, позначений великою напругою. Зокрема, я хочу підкреслити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світового порядку", – сказав Шольц, виступаючи перед лідером КНР.

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Після російського вторгнення в Україну Китай підтримав Путіна та зобразив США та НАТО головними винуватцями війни. 

Сьогодні підтримка Пекіна вже не демонструє такого ентузіазму, але з боку Китаю не було жодного слова критики дій Росії.

Шольц став першим західним главою уряду, який зустрівся з Сі Цзіньпіном після його переобрання лідером партії два тижні тому.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці жовтня глава МЗС Китаю у розмові з Лавровим заявив про підтримку "Росії під лідерством Путіна".

Теми: НімеччинаКитайРосіявійна
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