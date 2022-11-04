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Миколаїв жив без обстрілів лише 44 дні з початку повномасштабної війни – мер

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 10:32
Миколаїв жив без обстрілів лише 44 дні з початку повномасштабної війни – мер
Наслідки обстрілу Миколаєва в ніч проти 4 листопада, фото з Telegram Cєнкевича

За 255 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія не обстрілювала Миколаїв лише 44 дні.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 4 листопада

Пряма мова: "За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні, всі інші дні ми були під мордуваннями. Тому люди (переселенці - ред.) тут не залишаються – не відчувають себе у безпеці і їдуть далі".

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Деталі: Сєнкевич додав, що з 486 тисячі жителів, які проживали у місті до початку пованомасштабної війни, лишилося близько 220-230 тисяч.

Теми: Миколаїввійна
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