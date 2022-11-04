Сатана, нацисти-наркомани і підсвинки, що хрюкають, – Медведєв привітав росіян зі святом

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у День народної єдності, який відзначають у РФ 4 листопада, вирішив розповісти, що Росія воює проти сатани і може всіх відправити в геєну вогненну.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "У чому наша зброя? Зброя буває різна. У нас є можливість відправити всіх ворогів у геєну вогненну, але не це наше завдання. Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримося їм. Ці слова і дають нам священну мету.

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Мету зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використовував – Сатана, Люцифер чи ібліс. Бо його мета – загибель. Наша мета – життя".

Деталі: Представник країни-агресора, яка окупувала території суверенної держави, заявив, що "Росія – величезна і багата країна" і їй нібито "не потрібні чужі території".

Медведєв вкотре заявив, що Росія "нікому не віддасть свою священну землю".

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Заступнику глави Радбезу РФ ввижається, що з Росією воює "частина світу, що помирає", яка нібито ненавидить росіян, "забороняє їхню мову, цінності і навіть віру", а також "купка шалених нацистів-наркоманів", "велика зграя собак, які гавкають, із західної псарні" і "різномаста зграя підсвинків, які хрюкають, і недалеких обивателів із західної імперії, яка розпалася".

Медведєв вірить, що "піднявшись проти них", Росія "набула сакральної могутності".

Колишніх друзів і партнерів РФ він назвав "випадковими попутниками, прилипалами і дармоїдами" і побажав їм "згнити на чужині".

За словами Медведєва, Росія довго мовчала, але "зараз струсила липкий сон і тужливий морок останніх десятиліть" і "прокинулася".

Заступник глави Радбезу РФ вірить, що нібито "скоро й інші країни (які саме він не назвав – ред.) прокинуться остаточно" і тоді "трухлявий світовий порядок розвалиться".