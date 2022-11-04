Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сатана, нацисти-наркомани і підсвинки, що хрюкають, – Медведєв привітав росіян зі святом

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 12:34
Медведєв і Путін. Фото gettyimages.com

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у День народної єдності, який відзначають у РФ 4 листопада, вирішив розповісти, що Росія воює проти сатани і може всіх відправити в геєну вогненну.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "У чому наша зброя? Зброя буває різна. У нас є можливість відправити всіх ворогів у геєну вогненну, але не це наше завдання. Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримося їм. Ці слова і дають нам священну мету.

Мету зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використовував – Сатана, Люцифер чи ібліс. Бо його мета – загибель. Наша мета – життя".

Деталі: Представник країни-агресора, яка окупувала території суверенної держави, заявив, що "Росія – величезна і багата країна" і їй нібито "не потрібні чужі території".

Медведєв вкотре заявив, що Росія "нікому не віддасть свою священну землю".

Заступнику глави Радбезу РФ ввижається, що з Росією воює "частина світу, що помирає", яка нібито ненавидить росіян, "забороняє їхню мову, цінності і навіть віру", а також "купка шалених нацистів-наркоманів", "велика зграя собак, які гавкають, із західної псарні" і "різномаста зграя підсвинків, які хрюкають, і недалеких обивателів із західної імперії, яка розпалася".

ВІДЕО ДНЯ

Медведєв вірить, що "піднявшись проти них", Росія "набула сакральної могутності".

Колишніх друзів і партнерів РФ він назвав "випадковими попутниками, прилипалами і дармоїдами" і побажав їм "згнити на чужині".

За словами Медведєва, Росія довго мовчала, але "зараз струсила липкий сон і тужливий морок останніх десятиліть" і "прокинулася".

Заступник глави Радбезу РФ вірить, що нібито "скоро й інші країни (які саме він не назвав – ред.) прокинуться остаточно" і тоді "трухлявий світовий порядок розвалиться".

Теми: РосіявійнаМедведєв
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

відеоЖурналісти AP дізнались подробиці масових убивств у Бучі

Понад тисячу Starlink в Україні відключилися через проблеми з фінансуванням – CNN

США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Усі новини...
Росія
Росія вже втратила на Донеччині більше людей, ніж у двох Чеченських війнах – Зеленський
США відмовляються від переговорів з Росією, яка прагне зберегти окуповані частини України
ЗСУ вже знищили понад 500 завербованих "вагнерівцями" російських ув'язнених – ЗМІ
Останні новини
04:08
Кулеба: До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО
03:10
На півдні ЗСУ відпрацювали 170 вогневих завдань по ворогу – командування
02:38
В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT
01:48
Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter
01:17
Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця
00:47
Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін
00:06
Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА
23:51
Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, модернізують 45 танків
23:41
Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, у воді до 10 тонн пального – ОВА
23:40
Цікаві факти про історію Довженко-Центру, який стоїть на порозі "реорганізації"
Усі новини...