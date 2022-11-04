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Шольц - Китаю: будь-яка зміна статус-кво Тайваню має бути мирною

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 12:49

Німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту до Пекіна заявив, що Німеччина підтримує політику "одного Китаю", та що будь-яка зміна статус-кво Тайваню повинна бути тільки мирною. 

Про це Шольц сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Після переговорів Шольц заявив, що, зважаючи на напруженість навколо Тайваню, Німеччина, як і Сполучені Штати, проводить політику "одного Китаю". 

Він також дав зрозуміти, що зміна статус-кво Тайваню може відбутися лише "мирним шляхом і за взаємною згодою".

"Я... ясно дав зрозуміти, що будь-яка зміна статус-кво Тайваню має бути мирною або за взаємною згодою", - сказав Шольц на пресконференції.

Нагадаємо, Шольц також заявив голові КНР Сі Цзіньпіну під час візиту до Пекіна про те, що війна Росії проти України "створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світопорядку".

Наприкінці жовтня глава МЗС Китаю у розмові з Лавровим заявив про підтримку "Росії під лідерством Путіна".

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Теми: КитайШольц
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