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Росія використовує Курську АЕС для зберігання ракетного озброєння і дронів – ГУР 

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 листопада 2022, 13:01

Українські розвідники припускають, що Росія використовує Курську АЕС для зберігання та обслуговування іранських балістичних ракет та безпілотників.

Джерело: головне управління розвідки 

Дослівно: "Отримано інформацію, що російські військові використовують територію курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно Курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем".

Деталі: У розвідці не виключають що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими ЗС у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА.

Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Українські захисники вважають, що наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ.

Теми: Збройні силиРосіярозвідкаАЕС
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