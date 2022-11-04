Лукашенко заявив, що створить з РФ спільне угрупування супутників

Білорусь і Росія домовилися створити спільне супутникове угруповання, в тому числі і для військових цілей.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не тільки в космос готові когось запустити, космонавта свого відправити. Ми його відправимо найближчим часом. Ми виробляємо космічні апарати. Ми з Росією домовилися створити спільне угруповання у космосі – космічних апаратів", – сказав Лукашенко.

Він додав, що це відбудеться "не тільки у військових цілях".

"Росія величезна. І ми змогли в цю програму вклинитися і разом із росіянами створюємо це угрупування супутників. Ми сьогодні маємо супутник, який з висоти 500-600 кілометрів переглядає об'єкт у 35 сантиметрів. Тому ми робимо тут колосальні кроки", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, у понеділок Лукашенко підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.

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