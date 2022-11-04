Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко заявив, що створить з РФ спільне угрупування супутників

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 13:03

Білорусь і Росія домовилися створити спільне супутникове угруповання, в тому числі і для військових цілей. 

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не тільки в космос готові когось запустити, космонавта свого відправити. Ми його відправимо найближчим часом. Ми виробляємо космічні апарати. Ми з Росією домовилися створити спільне угруповання у космосі – космічних апаратів", – сказав Лукашенко.

Він додав, що це відбудеться "не тільки у військових цілях".

"Росія величезна. І ми змогли в цю програму вклинитися і разом із росіянами створюємо це угрупування супутників. Ми сьогодні маємо супутник, який з висоти 500-600 кілометрів переглядає об'єкт у 35 сантиметрів. Тому ми робимо тут колосальні кроки", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, у понеділок Лукашенко підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.

Читайте також: Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛукашенкокосмосРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

відеоЖурналісти AP дізнались подробиці масових убивств у Бучі

Понад тисячу Starlink в Україні відключилися через проблеми з фінансуванням – CNN

США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Усі новини...
Лукашенко
У Білорусі жінці дали рік колонії: була п’яна і назвала Лукашенка козлом
Світлана Тихановська: Якщо знову ракети полетять з Білорусі, Україна матиме право атакувати у відповідь
У Білорусі силовики затримали родича добровольця, який захищав Україну – ЗМІ
Останні новини
05:07
За день із Twitter звільнили 50% персоналу, працівники подали до суду
04:08
Кулеба: До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО
03:10
На півдні ЗСУ відпрацювали 170 вогневих завдань по ворогу – командування
02:38
В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT
01:48
Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter
01:17
Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця
00:47
Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін
00:06
Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА
23:51
Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, модернізують 45 танків
23:41
Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, у воді до 10 тонн пального – ОВА
Усі новини...