Деякі села Херсонщини зруйновані на 100%, влада допомагає з найнеобхіднішим

Деякі зі звільнених населених пунктів Херсонської області повністю зруйновані, людям у деокупованих селах потрібні насамперед електроенергія, вода, газ і дрова, а поштові й банківські послуги вже доступні.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Новини Приазов'я" з посиланням на чиновників

Пряма мова голови Херсонської обласної ради Олександра Самойленка: "На Херсонщині на сьогодні є близько сотні населених пунктів, які звільнені від окупантів. Основна маса знаходиться в Бериславському районі, це північ Херсонської області. Є такі, що давно звільнені, як колишній райцентр Нововоронцовка, Високопілля, Велика Олександрівка.

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Здебільшого це села, які розташовані навколо колишніх районних центрів.

Якщо казати, що інфраструктура в цих населених пунктах зруйнована, – це нічого не сказати. Я особисто в деяких був, є такі населені пункти, в яких зруйнована не тільки інфраструктура, а всі будівлі, які знаходяться там, зруйновані на 100%".

Деталі: Самойленко зазначив, що зараз облрада намагається поставляти продукти для людей, які залишилися у звільнених населених пунктах. Крім того, там створюють хаби з надання матеріалів для ремонту та відновлення будівель.

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За словами голови облради, Велика Олександрівка найближчим часом вже буде з газом, але така ситуація не в усіх населених пунктах, тому шукають альтернативні джерела опалення, "буржуйки".

Він сказав, що на сьогодні у звільнених селах є потреба в генераторах, будівельних матеріалах і засобах зв'язку.

Самойленко зазначив, що поштарі "Укрпошти" вже носять пенсії в деокупованих селах, також є можливість працювати банкам.

Втім, він закликає жителів деокупованих населених пунктів виїхати на зиму з цього регіону.

Начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів, що відсутність електрики та водопостачання – основні проблеми звільнених населених пунктів.

"Буває таке, що людям їжа не потрібна, бо в селі завжди є що поїсти, а людям, наприклад, потрібні тенти, щоб перекрити дахи, які пошкодились під час обстрілів, потрібна плівка для вікон або дрова, щоб розтопити в пічках, бо посадки заміновані", – зазначив він.

Військові допомагають розміновувати територію, щоб селяни могли випасати корів.

Селецький зазначив, що в Нововоронцовці була чудова рибартіль і вона не постраждала від обстрілів, тож він "провів переговори з рибалками, вони готові виходити на роботу".

Зі свого боку, начальниця Високопільської селищної військової адміністрації Ганна Шостак-Кучмяк розповіла, що всі населені пункти громади вже звільнені від окупації і відновлюють мирне життя.

"Саме основне у нас зараз – відновлюється енергетична галузь. Також працюємо, щоб запустити газомережі. Основне, що людям потрібно: світло, газ, вода. Вже є досягнення: на восьми вулицях вже є світло, а це вже надія на те, що там поновлюється і водопостачання", – розповіла вона.

"Треба забезпечити паливом, буржуйками, в кого їх немає, бо газове опалення дуже важко під’єднати швидко. Воно буде робитись, але поступово. Тому нам треба підготуватись, допомогти людям пережити цю зиму", – зазначила Шостак-Кучмяк.

У Високопільській громаді вже відновлюється мобільний зв'язок, запрацювали 3 вежі по населених пунктах сільської ради. Також відновлюється медична сфера, вже запрацювали поліція та ДСНС, відновлюють роботу магазини, додала чиновниця.