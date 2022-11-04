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Киян просять не їздити в ліфті, коли відключають світло

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 12:55
Киян просять не їздити в ліфті, коли відключають світло
Фото pixabay.com

Київська влада закликає мешканців столиці не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку – це важливо для їхньої ж безпеки та комфорту.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно КМДА: "Через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни. Оскільки можливі певні відхилення від графіків (відключення світла – ред.), варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення"

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Деталі: Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Водночас рятувальники нагадують мешканцям столиці правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті:

  1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.
  2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
  3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

У КМДА нагадали, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Цей аркуш варто сфотографувати заздалегідь або записати собі вказані там телефони.

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Якщо такої інформації немає, то треба звернутися до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, який обслуговує будинок.

  1. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101".
  2. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.
  3. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.
  4. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Теми: КиївелектроенергіявійнаЖКГ
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