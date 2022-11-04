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Киян просять не їздити в ліфті, коли відключають світло

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 13:55
Фото pixabay.com

Київська влада закликає мешканців столиці не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку – це важливо для їхньої ж безпеки та комфорту.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно КМДА: "Через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни. Оскільки можливі певні відхилення від графіків (відключення світла – ред.), варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення"

Деталі: Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Водночас рятувальники нагадують мешканцям столиці правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті:

  1. Заспокойтеся і постарайтеся зрозуміти, що нічого страшного не сталося і не варто панікувати.
  2. Не натискайте на всі кнопки поспіль, не стрибайте в ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни самостійно.
  3. Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи номером телефону аварійно-ліфтової служби та повідомте про проблему, що виникла, та своє місцеперебування.

У КМДА нагадали, що зазвичай у ліфтових кабінах або ж у під’їзді є оголошення із номером телефону гарячої лінії компанії, яка обслуговує ліфт. Цей аркуш варто сфотографувати заздалегідь або записати собі вказані там телефони.

Якщо такої інформації немає, то треба звернутися до керуючої компанії, ОСББ чи ЖЕКу, який обслуговує будинок.

ВІДЕО ДНЯ
  1. У разі, якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають або не мають можливості приїхати, зателефонуйте до служби "101".
  2. Якщо у вас при собі немає телефону або відсутній мобільний зв’язок, покличте на допомогу мешканців будинку, які живуть поруч або проходитимуть повз, та попросіть, щоб викликали відповідну службу.
  3. Якщо в очікуванні аварійної служби вам стало жарко, розстебніть або зніміть верхній одяг. За наявності води, пийте її помірно. Якщо стан не поліпшився, покладіть речі на підлогу і присядьте, витягнувши ноги.
  4. Після приїзду аварійної бригади чітко виконуйте всі її інструкції.

Теми: КиївелектроенергіявійнаЖКГ
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