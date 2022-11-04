ВАКС дав санкцію на примусовий привід судді Вовка

Вищий антикорупційний суд застосував примусовий привід до обвинуваченого голови ОАСК Павла Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Вовк ігнорує уже сьоме засідання у справі плівок ОАСК.

Водночас, на засідання прийшли два обвинувачених судді ОАСК – Санін і Келеберда.

Суд за власною ініціативою застосував примусовий привід до 4 обвинувачених: Вовка, Аблова, Качура та Погрібніченка. Їх повинні привести на засідання, що відбудеться 18 листопада.

До Олексія Огурцова привід не застосовували. Це може бути викликано тим, що він не з'явився на засідання через госпіталізацію і перебуванням у лікарні.