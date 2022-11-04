США вважають, що Іран просив допомоги Росії для своєї ядерної програми – CNN

На думку представників американської розвідки, Іран прагне отримати допомогу в Росії для підтримки своєї ядерної програми.

Про це стало відомо від власних джерел телеканалу CNN, пише "Європейська правда".

Розвідка припускає, що Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива.

Паливо може допомогти Ірану привести в дію його ядерні реактори і потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.

Незрозуміло, чи погодилася Росія допомогти Ірану. Кремль давно публічно виступає проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Іранська пропозиція надійшла на тлі партнерства між Іраном і Росією, яке в останні місяці розширилося та включало відправку Іраном безпілотників та іншого обладнання РФ для використання у війні в Україні. Москва, як вважається, також давала Тегерану поради про те, як придушити акції протесту, заявили представники США

Адміністрація Байдена із занепокоєнням спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та Росією.

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Спроби Ірану ще більше змінити відносини з Росією, ймовірно, принаймні частково мотивовані вірою іранських високопосадовців у те, що нова ядерна угода зі світовими державами або не буде укладена, або, якщо й буде, то виявиться недовговічною.

24 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розплачується з Іраном за дрони та балістичні ракети допомогою в розробці ядерної зброї.

В МЗС України заявляли, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 жовтня повідомив, що вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.