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Путін дозволив мобілізувати росіян, засуджених за тяжкі злочини 

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 15:27
Володимир Путін, фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє призивати в рамках мобілізації громадян із незнятою судимістю за низкою тяжких злочинів.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на відповідний документ  

Деталі: Закон передбачає, що на військову службу в рамках мобілізації можуть призивати громадян із незнятою або непогашеною судимістю за тяжкі злочини, за винятком статей про держзраду, шпигунство, насильницьке захоплення влади, скоєння теракту, скоєння злочинів проти статевої недоторканності неповнолітнього, про публічні заклики до екстремістської діяльності тощо.

Іншим указом Путін дозволив альтернативну цивільну службу в період мобілізації.

Згідно з документом, громадяни, які проходять альтернативну цивільну службу в лавах збройних сил, військових формуваннях і органах як цивільний персонал, під час оголошення мобілізації продовжать виконувати свої обов'язки. 

Також президент країни-агресора підписав закон, що прирівнює добровольців до військовослужбовців.

Згідно з документом, на них і членів їхніх сімей поширюватимуться передбачені для військовослужбовців соціальні гарантії та компенсації. Також повідомляється, що грошове забезпечення добровольців не може бути нижчим за те, що у контрактників, які обіймають аналогічні військові посади.

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Добровольцям обіцяють держстрахування, право на безоплатний проїзд залізницею, літаком і міжміськими автобусами, пенсію за інвалідністю, одноразову допомогу у 3 мільйони рублів у разі загибелі та пенсію по втраті годувальника для батьків і чоловіка/дружини. 

Крім того, під час обчислення страхового стажу для пенсії період участі у війні в Україні в добровольчому формуванні обіцяють зарахувати в подвійному розмірі.

Йдеться про добровольчі формування, які створюються Міноборони за рішенням президента РФ.

Крім того, Путін підписав закон про закупівлі у єдиного постачальника для так званої "спеціальної військової операції" і для забезпечення оборони і безпеки держави. 

Теми: РосіяПутінвійна
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