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Путін, який обстрілює енергетику України, каже, що з "теплотою" ставиться до українців

Альона Мазуренко П'ятниця, 4 листопада 2022, 15:44
Путін, який обстрілює енергетику України, каже, що з теплотою ставиться до українців
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін, попри обстріли української інфраструктури, продовжив свою маячню про любов до українського народу.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Ситуацію в Україні її так звані друзі довели до тієї стадії, коли вона стала смертоносною для Росії і самовбивчою для українського народу.

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Ми бачимо це за характером бойових дій. Просто дивно, що там відбувається.

Наче українців не існує. Кидають як у топку і все. Саме Україна і український народ і є головна жертва навмисного розгону ненависті до росіян, до Росії.

У Росії все рівно навпаки. Ми завжди з повагою і теплотою ставилися і ставимося до українського народу, так було і є, незважаючи на сьогоднішнє трагічне протистояння".

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Деталі: 4 листопада окупанти святкують "Дєнь народного єдінства" на цьому заході Путін робив свою заяву щодо України на фоні "оновленої" карти Росії, куди загарбники включили анексовані українські землі. 

 
фото: Пул Кремля

Чому це важливо: Одним із приводів для повномасштабного вторгнення Путін назвав так звану "денацифікацію" України. 

Після поразок російських загарбників на фронті РФ змінила власні наративи і більше не згадує про "денацифікацію". 

Натомість окупанти почали завдавати масованих ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Мільйони українців зіткнулися із перебоями електропостачання та водопостачання. 

Попри обстріли, російський диктатор цинічно заявляє про готовність до "переговорів" та любов до України, яку, за його словами, "створив Ленін". 

Про "денацифікацію" Путін більше не згадує, проте пропагандисти його і не запитують. Натомість Кремль поширує божевільний наратив про "один народ" і "братовбивчу війну", яку розпочав "колективний Захід" і "англосакси".

Теми: ПутінУкраїнаобстрілвійна
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