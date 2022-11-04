Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше танки Т-72.
Про це оголосила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".
США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії.
"Ці танки надійдуть з Чехії. Сполучені Штати заплатять за відновлення 45 одиниць. І уряд Нідерландів відповідно до своїх зобов'язань оплатять ще 45 танків. Тож загалом буде 90 танків відправляться до України. Це будуть технічно вдосконалені танки", - сказала Сінг.
Частина з цих танків буде передана Україні ще до кінця цього року, решта — протягом наступного року.
Новий пакет допомоги включає 250 бронетранспортерів M1117, 40 броньованих катерів, зенітно-ракетні комплекси Hawk та 1,1 тисяча безпілотників Phoenix Ghost.
Щодо безпілотників у Пентагоні не назвали точну дату поставок в Україну.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні передові повітряні системи після руйнівного ракетного обстрілу з боку Росії на початку цього місяця.