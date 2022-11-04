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На південному напрямку збили дві ворожі ракети "Калібр"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 19:10
На південному напрямку збили дві ворожі ракети Калібр
графіка повітряного командування "Південь"

У п’ятницю на південному напрямку українські військові збили дві ворожі крилаті ракети.

Джерело: Повітряне командування "Центр", Повітряне командування "Південь", речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП

Дослівно "Південь": "4 листопада близько 16.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря".

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Деталі: У командуванні уточнили, що 1 крилату ракету збито над Херсонщиною та 1 – над Миколаївщиною.

Перед цим повітряне командування "Центр" повідомило, що "близько 16:00 військовослужбовці одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання на Південному напрямі влучно вразили крилату ракету ворога".

Там додали, що "Успішний залп – це врятований інфраструктурний об’єкт та сотні мирних життів".

ВІДЕО ДНЯ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" уточнив, що загалом на південному напрямку у п’ятницю було збито дві ракети – одну з них збили військовослужбовці повітряного командування "Південь", а іншу – повітряного командування "Центр", які діяли у підпорядкуванні "Півдня".

Теми: Збройні силивійнаМиколаївська областьХерсонська область
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